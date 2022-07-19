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1 час назад

Две инди-игры из России попали в топ-5 популярных новинок Steam

Чемпионат.com

Две небольшие игры от российских разработчиков попали в топ-5 популярных новинок Steam. Пошаговая стратегия Stones Keeper: King Aurelius закрепилась на 3-м месте, а тактика Necrosmith — на 4-м.

Две игры из России попали в топ-5 Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Stones Keeper: King Aurelius от студии SK Team представляет собой пошаговую стратегию с ролевыми элементами. Игроку предстоит руководить армией Ордена Грифона, чтобы защитить земли от нежити. В этом поможет летающая крепость, в которой можно нанимать воинов и улучшать их.

История короля Аурелиуса доступна бесплатно. Стратегия стала приквелом основной игры, которая выйдет 12 сентября.

В Necrosmith от компании Alawar игроку предстоит собирать части тел различных существ и создавать идеальных воинов. Для их улучшения нужно развивать башню некроманта, что откроет новые технологии для развития бойцов. По сюжету герою с созданной армией нужно пройти через 10 биомов, чтобы выбраться из странного мира.

Necrosmith вышла 13 июля и доступна в Steam и Epic Games. До вечера 20 июля тактику можно купить за 73 рубля.

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