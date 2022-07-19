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1 час назад

«Нечто большее, чем просто симулятор кошки». Критики в восторге от игры про котика Stray

Чемпионат.comиещё 2

18 июля спало эмбарго на обзоры Stray — игры про путешествие милого котика в мире будущего. Критики сходятся во мнении, что игра однозначно удалась: на агрегаторе Metacritic средний балл проекта составляет 84/100 на основе 52 рецензий.

Критики в восторге от игры про котика Stray
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Помимо достаточно высокой средней оценки, некоторые издания оценили Stray на высший балл. Так, журналист Gaming Nexus называет игру обязательной покупкой для любителей кошек, при этом рассказывая и о других достоинствах проекта, включая интересные загадки.

Stray — это нечто большее, чем просто симулятор кошки. Это любовное письмо как кошкам, так и их владельцам. Это завораживающее зрелище от начала до конца: с душераздирающим повествованием и интересными кошачьими головоломками, которые заставят вас помяукать.

Автор издания VGC отмечает в том числе невероятный футуристичный мир, который запомнится игрокам надолго.

Stray — это мастер-класс по дизайну окружения с одним из самых увлекательных и детализированных игровых миров, которые мы когда-либо исследовали. Как и его главный герой, он не такой уж и большой, но то, что есть, останется с вами надолго. Незабываемо.

Издание Attack of the Fanboy, поставившее самую низкую оценку в 6/10, критикует игру за недостаточную идентичность. При этом журналист отмечает, что некоторые секции игры выполнены на очень высоком уровне.

Некоторые эпизоды Stray близки к совершенству: например, стелс-секции. Но игра слишком часто теряется в собственной идентичности и очень часто пытается быть тем, чем быть у неё не получается.

Stray выходит 19 июля на ПК, PS4 и PS5, а также в каталогах PS Plus Extra, PS Plus Deluxe и PS Plus Premium.

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