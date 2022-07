Критики в восторге от игры про котика Stray

Издание Attack of the Fanboy, поставившее самую низкую оценку в 6/10, критикует игру за недостаточную идентичность. При этом журналист отмечает, что некоторые секции игры выполнены на очень высоком уровне.

Stray выходит 19 июля на ПК, PS4 и PS5, а также в каталогах PS Plus Extra, PS Plus Deluxe и PS Plus Premium.