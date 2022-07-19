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1 час назад

Обложку самого дорогого издания FIFA 23 украсят Килиан Мбаппе и Сэм Керр

Чемпионат.com

После череды слухов EA Sports наконец показала обложку максимального издания FIFA 23. На ней изображены нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и австралийская футболистка Сэм Керр.

Стало известно, кто появится на обложке новой FIFA 23
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Две феноменальные силы в нападении. Одно окончательное ударное партнёрство.

Также EA анонсировала первый показ FIFA 23 — первый трейлер игры выйдет уже 20 июля в 19:00 мск. Все подробности о будущем футбольном симуляторе мы узнаем именно там. Что касается даты выхода, то все инсайдеры заявляют о привычном 30 сентября.

Ранее в Сети опубликовали подробности максимального издания. В него войдут в том числе ранний доступ к игре и множество бонусов для режима Ultimate Team. Со всеми подробностями можно ознакомиться в отдельном материале.

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