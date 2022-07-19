Главные суды в игровой индустрии за 2022 год: танцев в Fortnite и клоны PUBG

Игровая индустрия — это точно такой же бизнес, как и любая другая сфера развлечений. Она полна юридических распрей, судебных разбирательств, исков, соглашений и прочей бюрократии. Портал app2top собрал большой список самых громких юридических конфликтов в игровой индустрии этого года — мы выбрали самые интересные из них.

Фото: ТАСС ТАСС

Американский хореограф подал в суд на Epic Games из-за плагиата танца

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В конце марта калифорнийский окружной суд принял иск от Кайла Ханагами — хореографа и YouTube-блогера, который обвинил разработчиков Fortnite в незаконном копировании своего танца. Как утверждает Ханагами, Epic Games позаимствовала ключевые движения из его ролика 2017 года для одной из эмоций Капитана Америки, который представлен в игре в качестве персонажа. Более того, так как контент блогера пользуется популярностью среди пользователей младшей возрастной категории, обидчик заявляет, что студия незаконно извлекла выгоду из его репутации. Теперь хореограф требует компенсации за нарушение авторских прав, однако решения по разбирательству пока нет.

Krafton судится против издателя клона PUBG: Battlegrounds

Студия Krafton, ответственная за разработку и выпуск PUBG: Battlegrounds, подала иск против сингапурской компании Garena, а также корпораций Google и Apple. Все из-за игры под названием Free Fire: Battlegrounds — бюджетной копии PUBG, распространяющейся на мобильных платформах. Когда игра вышла в 2017 году Krafton уже жаловалась на нарушение авторских прав, но тогда обе стороны спора заключили мировое соглашение — но лицензия на интеллектуальную собственность осталась за авторами PUBG. Теперь они пытаются засудить Garena за незаконное копирование элементов оригинальной игры. Google и Apple попали под раздачу как владельцы цифровых магазинов Google Play и App Store, где размещена Free Fire: Battlegrounds. Krafton также требует Google удалить с YouTube все геймплейные ролики игры и полнометражный фанатский фильм из Китая, снятый по мотивам PUBG.

Ubisoft засудила симфонический оркестр за товарный знак Assassin’s Creed

Другой интересный случай — это разбирательство между Ubisoft и компанией Massimo Gallota Productions, которая занимается организацией живых симфонических концертов. Та предложила студии провести мероприятие в тематике серии Assassin’s Creed, но немного поторопила события и зарегистрировала на себя интернет-домен до того, как лицензионное соглашение вступило в силу. Более того, Massimo Gallota Productions продолжила пользоваться сайтом даже после того, как срок договоренности истек. Ubisoft обратилась в суд, но спор разрешился мирно — хотя условия перемирия не разглашались.

Коллективный иск против Valve был отклонен

Федеральный суд США отклонил коллективный иск против Valve, который стал причиной одного из самых громких скандалов последний лет. Группа родителей, чьи дети-подростки тратили деньги на покупку косметических предметов для Counter-Strike: Global Offensive, обвинила в студию в потворстве незаконным азартным играм на сторонних платформах. Valve якобы помогала злоумышленникам организовывать виртуальные казино, где пользователи могли делать ставки при помощи оружейных скинов и ключей для ящиков CS:GO. Но спустя годы юридических разбирательств суд заключил, что студия не помогает третьим лицам организовывать азартные игры — необходимые для этого API лежат в открытом доступе.

Правительство Нидерландов отменило штраф Electronic Arts

Серия футбольных симуляторов FIFA тоже не раз становилась объектом судебных разбирательств: самое громкое началось два года назад, когда нидерландские регуляторы заподозрили Electronic Arts в том, что лутбоксы — это на самом деле разновидность азартных игр. Тогда суд планировал заставить издателя выплачивать еженедельный штраф в размере от 500 000 до 10 000 000 евро, пока тот не согласится вырезать из игры сомнительную механику монетизации. Теперь же эксперты пересмотрели свою позицию: на их взгляд, случайные лутбоксы — всего лишь часть футбольного симулятора, который сам по себе не является азартной игрой. На этом основании суд отменил решение о штрафе.

Инвесторы CD Projekt потребовали компенсацию за низкое качество Cyberpunk 2077

Разработчики печально известной Cyberpunk 2077 из польской студии CD Projekt Red пошли на уступки инвесторам. Часть вкладчиков компании осталась крайне недовольна качеством релизной версии игры, что послужило поводом для судебного иска. Сами авторы не признали себя виноватыми, однако решили выплатить пострадавшим компенсацию, чтобы избежать долгого разбирательства — юридическое сопровождение процесса могло обойтись еще дороже. Итого CD Projekt Red выплатит $1,85 млн за отказ истцов от претензий.

Nintendo вновь судят за бракованные геймпады Joy-Con для Nintendo Switch

Низкое качество контроллеров Joy-Con уже давно служит одним из главных источников головной боли для Nintendo. Последний нашумевший иск подобного рода был зарегистрирован два года назад, когда несколько женщин, купивших своим детям консоли Nintendo Switch, хотели получить компенсацию за отказавшие геймпады. Производитель якобы занимался реализацией заведомо дефективной продукции. Суд не стал рассматривать дело, так как родители приняли условия пользовательского соглашения, запрещавшего подобные действия. Теперь юристы истцов хотят подключить к процессу самих детей: будучи несовершеннолетними, они не могут быть легально связаны пользовательским соглашением.

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