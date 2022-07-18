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1 час назад

EA хочет создавать контент на основе игрового процесса геймеров

Чемпионат.com

СМИ обратили внимание, что Electronic Arts ещё в марте подала патент под названием Persona Driven Dynamic Content Framework, однако опубликован он был только в июле.

Electronic Arts придумала новый способ создания контента
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Патент предназначен для того, чтобы создавать игровой контент на основе стиля прохождения геймеров. Система определит личность игрока и будет подстраиваться под его особенности. Иначе говоря, таким образом можно будет упрощать геймплей для одних или же делать его труднее для других.

Чемпионат.ком

Система персонализации определяет личность игрока на основе информации об игровом процессе и, например, выполняет динамическую генерацию контента на этой основе.

Также система может работать и на награды. К примеру, проект будет подстраивать для геймеров индивидуальные награды на основе игры.

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