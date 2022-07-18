Electronic Arts придумала новый способ создания контента

СМИ обратили внимание, что Electronic Arts ещё в марте подала патент под названием Persona Driven Dynamic Content Framework, однако опубликован он был только в июле.

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Патент предназначен для того, чтобы создавать игровой контент на основе стиля прохождения геймеров. Система определит личность игрока и будет подстраиваться под его особенности. Иначе говоря, таким образом можно будет упрощать геймплей для одних или же делать его труднее для других.

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Система персонализации определяет личность игрока на основе информации об игровом процессе и, например, выполняет динамическую генерацию контента на этой основе.