В России посчитали любителей видеоигр

Почти четверть (23%) жителей России играют в компьютерные игры, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Больше всего видеоиграми увлекается молодежь — в категории 18-24-летних периодически играют 56% респондентов, ежедневно играют — 20%. Популярность игр в группе от 25 до 34 лет составила 34%. Среди взрослых россиян от 60 лет и старше играют лишь 10% опрошенных. Мужчины играют в игры в 2,5 раза чаще женщин — 34% против 13%.
Чаще всего российские геймеры выбирают для игр компьютеры и смартфоны (44-45%). Далее идут ноутбуки (16%), а также планшеты и игровые консоли (5-8%).
Из-за ухода части зарубежных компаний с российского рынка каждый второй геймер (51%) заявил о том, что столкнулся с проблемами. Чаще всего игроки из России жаловались на невозможность купить новые игры, а также трудности с покупкой внутриигрового контента. Свыше 20% геймеров также посетовали на недоступность новых релизов в стране.