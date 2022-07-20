В России посчитали любителей видеоигр

Почти четверть (23%) жителей России играют в компьютерные игры, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Больше всего видеоиграми увлекается молодежь — в категории 18-24-летних периодически играют 56% респондентов, ежедневно играют — 20%. Популярность игр в группе от 25 до 34 лет составила 34%. Среди взрослых россиян от 60 лет и старше играют лишь 10% опрошенных. Мужчины играют в игры в 2,5 раза чаще женщин — 34% против 13%.

Чаще всего российские геймеры выбирают для игр компьютеры и смартфоны (44-45%). Далее идут ноутбуки (16%), а также планшеты и игровые консоли (5-8%).