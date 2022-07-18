Создатели Fall Guys вернут игрокам деньги

Студия Mediatonic извинилась за баг, который приводил к нежелательным покупкам в игровом магазине Fall Guys. Как жаловались игроки, попытка просмотреть товары в магазине приводила к автоматической покупке.

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Впрочем, поначалу техподдержка игры отказывалась признавать загадочное исчезновение премиум-валюты и нежелательные покупки игровой ошибкой. Политика компании гласит, что все косметические покупки являются окончательными и не подлежат возмещению.

Вероятно, количество жалоб превысило все разумные рамки, и Mediatonic пришлось признать, что игроки не стали внезапными шопоголиками, и массовая скупка косметики вызвана багом. Разработчики также извинились за «неприемлемую» реакцию техподдержки, а всем пострадавшим обещана компенсация.