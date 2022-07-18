Одна из лучших игр 2021 года больше недоступна для россиян

Платформер Psychonauts 2 пропал из российского Steam из-за санкций, сообщает портал VGTimes. У игры сменился издатель — теперь им выступает Xbox Game Studios, принадлежащая Microsoft, которая запретила продажу своих продуктов в России.

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Psychonauts 2 является продолжением оригинальной игры, вышедшей в 2005 году. Релиз сиквела состоялся 21 августа 2021 года. Как сообщает портал, пользователи и критики тепло приняли игру — в Steam на странице с Psychonauts 2 97% положительных отзывов, а на сайте Metacritic платформер получил 89 баллов из 100 возможных. Кроме того, Psychonauts 2 стала «Игрой года» по версии New York Game Awards 2022, также получив награду в номинации «Лучший игровой мир».

При этом первая часть игры все еще доступна российским геймерам — ее разработчиком и издателем выступает Double Fine Productions.