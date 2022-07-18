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1 час назад

За татуировку дарят Diablo 4 и доступ к бете экшена

Чемпионат.comиещё 1

Blizzard запустила интересную акцию для всех фанатов серии Diablo под названием Diablo Hell’s Ink. С 16 июля по 10 сентября игроки должны «выразить свою привязанность к бренду» и получить доступ к будущей закрытой бете, а также к цифровой копии игры.

Blizzard подарит Diablo IV за тату
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Для этого необходимо воспользоваться хэштегом #DiabloHellsInk в социальных сетях и рассказать о своей любви к Diablo. Победителей наградят не только какими-то там доступами, но и настоящей татуировкой в стиле игры от профессионального тату-мастера. Вместе с ней счастливчикам также дадут сертификат, с помощью которого можно поучаствовать в тестировании и заполучить копию игры. Ивент пройдёт в 8 городах по всему миру: от Чикаго до Сиднея.

Чемпионат.ком

Тем временем Blizzard не сообщает о сроках новой беты, но если судить по дате Hell’s Ink, она может стартовать уже в сентябре. Напомним, что сама Diablo 4 поступит в продажу в 2023 году, а среди героев окажется и некромант.

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