Blizzard подарит Diablo IV за тату

Blizzard запустила интересную акцию для всех фанатов серии Diablo под названием Diablo Hell’s Ink. С 16 июля по 10 сентября игроки должны «выразить свою привязанность к бренду» и получить доступ к будущей закрытой бете, а также к цифровой копии игры.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Для этого необходимо воспользоваться хэштегом #DiabloHellsInk в социальных сетях и рассказать о своей любви к Diablo. Победителей наградят не только какими-то там доступами, но и настоящей татуировкой в стиле игры от профессионального тату-мастера. Вместе с ней счастливчикам также дадут сертификат, с помощью которого можно поучаствовать в тестировании и заполучить копию игры. Ивент пройдёт в 8 городах по всему миру: от Чикаго до Сиднея.

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