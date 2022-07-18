В машинах Tesla может появиться магазин игр Steam

Илон Маск намекнул на то, что в скором времени в Tesla можно будет запустить и Steam. По крайней мере, предприниматель уверяет, что в интеграции сервиса Valve уже достигнуты определённые успехи.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Более того, Маск допускает, что «демо» Steam в Tesla появится уже в следующем месяца. Впрочем, миллиардер не раскрывает подробности того, что это за демо. И, если речь о демо-версии, а не демонстрационном показе, будет ли она доступна кому-либо из потребителей.