В машинах Tesla может появиться магазин игр Steam

Илон Маск намекнул на то, что в скором времени в Tesla можно будет запустить и Steam. По крайней мере, предприниматель уверяет, что в интеграции сервиса Valve уже достигнуты определённые успехи.
Более того, Маск допускает, что «демо» Steam в Tesla появится уже в следующем месяца. Впрочем, миллиардер не раскрывает подробности того, что это за демо. И, если речь о демо-версии, а не демонстрационном показе, будет ли она доступна кому-либо из потребителей.
Напомним, уже сейчас в Tesla можно поиграть в некоторые игры, в том числе Cuphead, Fallout Shelter, классическую Sonic the Hedgehog, Stardew Valley и не только.