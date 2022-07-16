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1 час назад

В The Sims 4 можно будет выбрать сексуальную ориентацию

Ferra.ru

The Sims 4 вышла в далёком 2014 году. Несмотря на это, разработчики из Maxis продолжают активно дополнять её различными нововведениями.

В The Sims 4 можно будет выбрать сексуальную ориентацию
Фото: СкриншотСкриншот

Так, например, издатель проекта Electronic Arts объявил, что уже в текущем месяце в игру внедрят настройки, позволяющие выбрать сексуальную ориентацию. Это позволит геймерам указывать, персонажи каких гендеров нравятся их симам.

Мы действительно даём игрокам возможность отключать некоторые механики, но ЛГБТКИА+ являются данностью. Их нельзя убрать или вернуть по своему желанию, - EA

Стоит отметить, что самих гендеров всё ещё будет два. Это девелоперы объяснили «техническими ограничениями игры». Само же обновление будет бесплатным для всех владельцев лицензионной копии игры. Появиться оно должно до конца июля.

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