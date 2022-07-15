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24 минуты назад

Для Monster Hunter Rise вышел бесплатный набор в честь успешных продаж Sunbreak

Игромания.ру

Capcom выпустила бесплатный набор под названием Elgado Pack 3 для Monster Hunter Rise в честь 3 млн проданных копий дополнения Sunbreak. Для получения набора требуется последняя версия игры.

Для Monster Hunter Rise вышел бесплатный набор
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В состав Elgado Pack 3 вошли: Dust of Life x 30 Herbal Powder x 30 Demon Powder x 15 Hardshell Powder x 15 Friend Voucher x 10Monster Hunter: Rise вышла в марте 2021 года на Nintendo Switch, а в начале этого года игра вышла на PC. Релиз Sunbreak состоялся 30 июня на Nintendo Switch и PC.

В августе разработчики планируют выпустить первое бесплатное обновление с монстрами и ареной. Второе последует осенью, третье — зимой, тогда как релиз четвёртого назначен уже на 2023 год.

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