Для Monster Hunter Rise вышел бесплатный набор

Capcom выпустила бесплатный набор под названием Elgado Pack 3 для Monster Hunter Rise в честь 3 млн проданных копий дополнения Sunbreak. Для получения набора требуется последняя версия игры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В состав Elgado Pack 3 вошли: Dust of Life x 30 Herbal Powder x 30 Demon Powder x 15 Hardshell Powder x 15 Friend Voucher x 10Monster Hunter: Rise вышла в марте 2021 года на Nintendo Switch, а в начале этого года игра вышла на PC. Релиз Sunbreak состоялся 30 июня на Nintendo Switch и PC.