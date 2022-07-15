В России открылись предзаказы God of War: Ragnarok

Сегодня в PlayStation Store стартовали предзаказы God of War: Ragnarok, которая выходит 9 ноября на PS4 и PS5.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Страницу игру можно найти и в российском магазине на консоли, сделав это через поиск. За стандартное издание, включающее версии для PS5 и PS4, просят 5499 руб, а за цифровое расширенное — 6199 руб.

В состав последнего вошли версии игры для обеих консолей, броня и дополнительная косметика, рукояти для топора и клинков, цифровые артбук и саундтрек, а также набор аватаров.

Также в сеть утекли цены на физические коллекционные издания, которые были представлены ранее:

God of War Ragnarök – Collector’s Edition — 200 даолларов. В него (помимо цифрового контента) входит особая коробка, стилбук, кубики, фигурки и реплика Мьёльнира, молота Тора;

God of War Ragnarök – Jötnar Edition — 260 долларов. В него дополнительного вошли винил с музыкой Бэара Маккрири, легендарное кольцо Драупнир, карта и не только.