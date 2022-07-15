Геймдиректор World of Warcraft рассказал про разработку нового дополнения

Геймдиректор World of Warcraft Ион Хаззикостас в разговоре с PC Gamer попытался успокоить фанатов, которые считают, что грядущее дополнение Dragonflight выходит в спешке.

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По его словам, релиз в 2022 году соответствует «историческому прецеденту». Это не слишком рано, а с момента выхода последнего расширения прошло уже два года. Напоминание, что релиз Battle for Azeroth пришёлся на 2018 год, а Shadowlands — на 2020 год.

Кроме того, Хаззикостас отмечает, что работу над Dragonflight начали ещё до выхода Shadowlands. «У него был полный цикл разработки, стандартный для любого дополнения для WoW в прошлом». Но в этот раз разработчики сознательно решили провести «более сфокусированный период публичного тестирования».

Более целенаправленные этапы тестирования должны помочь с обратной связью. В прошлых альфа-тестах бывали недели, когда ничего не происходило, и игроки не знали, чем себя занять. Теперь же разработчики изменили подход к этапам тестирования — в течение полутора месяцев они будут добавлять зоны, остальные таланты, деревья, подземелья и всё остальное. А потом перейдут к бете.