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1 час назад

EA просит фанатов не скачивать и не играть в слитый билд Skate&nbsp;4

Игромания.ру

Судя по всему, закрытый плейтест Skate 4 привёл к появлению на просторах сети слитого билда игры, который доступен для скачивания всем желающим. EA призвала этого не делать.

Electronic Arts обратилась к фанатам
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Компания выпустила заявления, в котором попросила всех фанатов Skate не скачивать и не играть в слитый билд. По её словам, это версия от сентября 2021 года, которая «не предназначалась для стороннего пользования».

Также EA напомнила об опасных последствиях, к которым может привести загрузка файлов из неизвестных источников, включая нарушение ее условий обслуживания, приводящее к бану.

Закрытый плейтест новой Skate ещё продолжается, и, похоже, что его участникам нравится то, что им удалось увидеть и опробовать. В скором времени ожидается рассылка дополнительных приглашений. Зарегистрироваться можно здесь.

Ранее несколько участников плейтеста поделились некоторой информацией о Skate 4, включая подробности о движке, карте, личном скейт-парке и не только.

Том Хендерсон сообщал, что Skate 4 должны официально представить в июле этого года. Ожидается, что игра выйдет в 2023 году.

В начале июля создатели игры показали геймплей очень ранней версии игры — «пре-пре-пре-альфы» версии.

Игры,Том Хендерсон,
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