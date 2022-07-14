Жизнь и смерть браузерных игр: от текстовых ролевок до приложений «ВКонтакте»

Мобильные игры не всегда были безраздельными лидерами игровой индустрии: еще совсем недавно их нишу занимали браузерные игры. Сейчас под этим термином известны различные гиперказуальные проекты, создаваемые для социальных сетей, но в прошлом сфера браузерок была гораздо более разнообразной. Разбираемся, что такое браузерные игры, как они стали популярными и почему пришли в упадок.

Фото: Playsaurus Playsaurus

Что такое браузерные игры?

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Как следует из названия, браузерные игры — это видеоигры, которые запускаются и работают через интернет-браузер компьютера. Они не требуют установки отдельного клиента или загрузки необходимых файлов, а также зачастую обладают достаточно низкими системными требованиями. Как правило, пользователю нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте игры и войти в аккаунт. Весь игровой процесс разворачивается на вкладке браузера, причем управление нередко использует только мышь.

Расхожее заблуждение гласит, что браузерными играми можно называть только те проекты, которые работают на самостоятельных сайтах, но это вовсе не так. Под данное определение фактически подпадает все, что задействует браузер в качестве ключевого компонента. В том числе анимированные Flash-игры и приложения в социальных сетях.

Twinbeard, Inc.

Когда появились первые браузерные игры?

Появление браузерных игр вызвано непосредственным прогрессом интернет-технологий. Они уходят корнями в 1990-е годы, когда всемирная паутина из чего-то странного и таинственного постепенно превратилась в более-менее общедоступное пространство. На тот момент компьютерные игры стремительно набирали популярность: Doom от id Software как раз вышла в 1993 году, капитально изменив взгляды широкой общественности на индустрию. Но параллельно играм также развивались и другие области — например, языки программирования, которые позволяли трансформировать обычные веб-страницы в интерактивные площадки. При помощи HTML вполне можно было создавать незамысловатые, но полноценные текстовые игры прямо в браузере. Первый задокументированный эксперимент подобного рода датируется 1995-1996 годами: тогда состоялся запуск многопользовательской пошаговой стратегии Earth: 2025, где игрокам предлагалось возглавить собственную цивилизацию.

Следующей важной вехой после HTML стал язык JavaScript, также набиравший популярность во второй половине 1990-х. Браузеры начали поддерживать различные плагины, благодаря которым на страницах можно было запускать миниатюрные приложения и воспроизводить простенькую Flash-анимацию. Изначально обе технологии предназначались для разработки сайтов, но создатели игр быстро поняли их потенциал и не преминули им воспользоваться.

Acute Games

Пик популярности браузерных игр пришелся на первую половину 2000-х за счет совпадения нескольких факторов. Во-первых, широкополосное Интернет-соединение стало более доступным, благодаря чему все больше людей получило возможность проводить время за браузерными играми — не говоря уже о сарафанном радио. Во-вторых, в 1999 году запустился сайт Newgrounds: он вмиг стал крупнейшей платформой, посвященной маленьким Flash-играм. Позднее за ним последовали такие площадки, как Kongregate и Armor Games — вскоре браузерки стали настоящим вирусным феноменом, собравшим вокруг себя большое сообщество игроков и разработчиков.

Как браузерные игры выглядят сейчас?

За резким взлетом популярности браузерных игр последовало столь же резкое падение, которое приписывают двум важным событиям. Первым стал релиз оригинального iPhone в 2007-м, который ознаменовал наступление новой эпохи гейминга благодаря магазину приложений App Store. Монетизация мобильных игр при помощи микротранзакций приносила значительно больше прибыли, чем контекстная реклама традиционных браузерок. Вторым тревожным звонком стал официальный отказ Apple от поддержки Flash в 2010 году, из-за чего Adobe, владевшая технологией, решила сфокусироваться на прочих разработках. Иными словами, браузерные проекты старого образца катастрофически проигрывали мобильным в плане финансовых и творческих возможностей.

Впрочем, это не означает, что разработчики совсем перестали выпускать новые браузерки. Напротив, даже после того, как мобильные игры захватили индустрию, независимые команды продолжили создавать интересные вещи. Frog Fractions и Cookie Clicker стали вирусными сенсациями, тогда как вариация на тему «Змейки» под названием Agar.io месяцами не покидала топы просмотров YouTube. Игровых критиков также впечатлила Blaseball: текстовый симулятор бейсбола, где состязания вымышленных команд проходят на фоне абсурдного юмора и космического хоррора.

Ironhide Game Studio