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1 час назад

Насилие и частичная нагота — Bayonetta&nbsp;3 выдали возрастной рейтинг

Игромания.ру

В сети заметили, что рейтинговое агентство ESRB присвоило возрастной рейтинг Bayonetta 3 — она получила рейтинг M (от 17 лет и выше) за насилие, кровь, частичную наготу и нецензурную брань.

Насилие и частичная нагота — новой игре от Platinum Games выдали возрастной рейтинг
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Кроме этого, инсайдер Sylux, который уже делился достоверной информацией по играм Ninetndo, заявил, что новости по Bayonetta 3 можно ожидать уже сегодня. Ранее он также сообщил, что возможная дата релиза игры — 28 октября.

Напомним, что анонс Bayonetta 3 состоялся на The Game Awards 2017, где показали короткий тизер. В 2021 году разработчики представили полноценный трейлер и сообщили, что игра выйдет в 2022 году только на Nintendo Switch.

Ранее создатель Bayonetta 3 высказался о выходе игры на других платформах, отметив, что все просьбы должны быть адресованы Nintendo, а не Platinum Games.

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