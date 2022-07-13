Насилие и частичная нагота — новой игре от Platinum Games выдали возрастной рейтинг

В сети заметили, что рейтинговое агентство ESRB присвоило возрастной рейтинг Bayonetta 3 — она получила рейтинг M (от 17 лет и выше) за насилие, кровь, частичную наготу и нецензурную брань.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Кроме этого, инсайдер Sylux, который уже делился достоверной информацией по играм Ninetndo, заявил, что новости по Bayonetta 3 можно ожидать уже сегодня. Ранее он также сообщил, что возможная дата релиза игры — 28 октября.

Напомним, что анонс Bayonetta 3 состоялся на The Game Awards 2017, где показали короткий тизер. В 2021 году разработчики представили полноценный трейлер и сообщили, что игра выйдет в 2022 году только на Nintendo Switch.