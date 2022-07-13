Названа примерная дата выхода сериала по The Last of Us

Глава по контенту HBO и HBO Max Кейси Блойс сообщил, что премьера сериала по The Last of Us состоится «ближе к началу 2023 года».
Некоторые пользователи предполагали, что сериал не стоит ждать раньше середины следующего года, но, похоже, информация была ложной. Главные роли в проекте, напомним, исполняют Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рамзи («Игра престолов»).
Кроме того, Блойс упомянул, что судьба «Наследников» после четвёртого сезона пока что не решена. Это же касается и продолжения «Мира Дикого Запада» — авторы якобы ещё не обсуждали с HBO идеи для пятого сезона, хотя ранее появлялись слухи, что у шоу планировали шесть сезонов.
Недавно, кстати, стало известно, что ремейк The Last of Us ушёл «на золото» и точно выйдет 2 сентября на PS5.