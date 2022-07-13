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33 минуты назад

Сериал по The Last of Us от HBO выйдет «ближе к началу 2023 года»

Игромания.руиещё 4

Глава по контенту HBO и HBO Max Кейси Блойс сообщил, что премьера сериала по The Last of Us состоится «ближе к началу 2023 года».

Названа примерная дата выхода сериала по The Last of Us
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Некоторые пользователи предполагали, что сериал не стоит ждать раньше середины следующего года, но, похоже, информация была ложной. Главные роли в проекте, напомним, исполняют Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рамзи («Игра престолов»).

Кроме того, Блойс упомянул, что судьба «Наследников» после четвёртого сезона пока что не решена. Это же касается и продолжения «Мира Дикого Запада» — авторы якобы ещё не обсуждали с HBO идеи для пятого сезона, хотя ранее появлялись слухи, что у шоу планировали шесть сезонов.

Недавно, кстати, стало известно, что ремейк The Last of Us ушёл «на золото» и точно выйдет 2 сентября на PS5.

Игры,Педро Паскаль,
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