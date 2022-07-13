Названа примерная дата выхода сериала по The Last of Us

Некоторые пользователи предполагали, что сериал не стоит ждать раньше середины следующего года, но, похоже, информация была ложной. Главные роли в проекте, напомним, исполняют Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рамзи («Игра престолов»).

Кроме того, Блойс упомянул, что судьба «Наследников» после четвёртого сезона пока что не решена. Это же касается и продолжения «Мира Дикого Запада» — авторы якобы ещё не обсуждали с HBO идеи для пятого сезона, хотя ранее появлялись слухи, что у шоу планировали шесть сезонов.