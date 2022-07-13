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1 час назад

Уверены, что знаете победителя наперёд? RTX 3050 против GTX 1080 в играх

Ferra.ru

Эксперты канала GameGangsta в одном из выпусков выяснили, какая видеокарта - GTX 1080 или RTX 3050 - показывает лучшие результаты в старых и новых играх.

RTX 3050 сравнили с GTX 1080 в играх
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы YouTube-канала GameGangsta запустили в 1080p семь современных игр на двух компьютерных сборках. Одна из них включала процессор Intel Core i5 11600K с графическим ускорителем RTX 3050, другая - тот же процессор, но с GTX 1080. Среди проектов были Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Forza Horizon 5.

Видео дня

На ультра-настройках в Grand Theft Auto Vсредняя частота кадров составляла 74 к/с (с RTX 3050) и 89 к/с (с GTX 1080). В очень редких событиях эти показатели равнялись 21 к/с и 49 к/с соответственно.

Rainbow Six Siegeзапускалась тоже с ультра-пресетом. Средний FPS в ней находился на уровне 264 к/с с RTX 3050 и 281 к/с с GTX 1080. В крайне редких событиях производительность снижалась до 143 к/с в обоих случаях.

Assassin's Creed Odysseyшла на ультра-высоких настройках графики. Средняя производительность в ней равнялась с RTX 3050 - 53 к/с, с GTX 1080 - 63 к/с. Значения в крайне редких событиях составили 31 к/с и 41 к/с соответственно.

В Red Dead Redemption 2с ультра-пресетом удалось получить в среднем 65 к/с с RTX 3050 и 67 к/с с GTX 1080. В очень редких событиях показатели быстродействия опускались до 34 к/с и до 48 к/с (с RTX 3050 и GTX 1080 соответственно).

Assassin's Creed Valhallaшла с высокими настройками. В ней средняя производительность равнялась 62 к/с с видеокартой 3050 и 74 к/с с видеокартой 1080. В крайне редких событиях показатели составили 35 к/с и 13 к/с.

Watch Dogs Legionзапускалась тоже с высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь составила 71 к/с с графическим ускорителем RTX 3050 и 77 к/с - с GTX 1080. В очень редких событиях эти значения снижались до 43 к/с и 39 к/с соответственно.

В Forza Horizon 5средний FPS на ультра-настройках равнялся 64 к/с с RTX 3050 и 69 к/с с GTX 1080. В крайне редких событиях производительность опускалась до 49 к/с и 42 к/с.

Вывод

Лучшие показатели производительности во всех семи проектах были у видеокарты GTX 1080. При этом в среднем она оказывается быстрее RTX 3050 примерно на 10 процентов (103 к/с против 93 к/с).
  • процессор Intel Core i5 11600K 3.9GHz LGA1200 12MB Cache;
  • материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK Soket 1200 DDR4 4800(OC) M.2;
  • оперативная память GeIL 8GBx2 Evo Spear AMD Edition 3000Mhz CL16 DDR4;
  • видеокарта ZOTAC RTX 3050 GAMING TWIN EDGE OC 8GB GDDR6 128Bit/GIGABYTE GeForce GTX 1080 AORUS 8GB GDDR5X 256 Bit;
  • SSD WD 480GB Green SN350 NVMe 2400MB-1650MB M2;
  • HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
  • корпус Bitfenix Nova Mesh SE White Tempered Glass ARGB;
  • блок питания Bitfenix 750W M 80+ Gold Full Modular;
  • операционная система Windows 10.
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