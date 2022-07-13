RTX 3050 сравнили с GTX 1080 в играх

Эксперты канала GameGangsta в одном из выпусков выяснили, какая видеокарта - GTX 1080 или RTX 3050 - показывает лучшие результаты в старых и новых играх.

Авторы YouTube-канала GameGangsta запустили в 1080p семь современных игр на двух компьютерных сборках. Одна из них включала процессор Intel Core i5 11600K с графическим ускорителем RTX 3050, другая - тот же процессор, но с GTX 1080. Среди проектов были Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Forza Horizon 5.

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На ультра-настройках в Grand Theft Auto Vсредняя частота кадров составляла 74 к/с (с RTX 3050) и 89 к/с (с GTX 1080). В очень редких событиях эти показатели равнялись 21 к/с и 49 к/с соответственно.

Rainbow Six Siegeзапускалась тоже с ультра-пресетом. Средний FPS в ней находился на уровне 264 к/с с RTX 3050 и 281 к/с с GTX 1080. В крайне редких событиях производительность снижалась до 143 к/с в обоих случаях.

Assassin's Creed Odysseyшла на ультра-высоких настройках графики. Средняя производительность в ней равнялась с RTX 3050 - 53 к/с, с GTX 1080 - 63 к/с. Значения в крайне редких событиях составили 31 к/с и 41 к/с соответственно.

В Red Dead Redemption 2с ультра-пресетом удалось получить в среднем 65 к/с с RTX 3050 и 67 к/с с GTX 1080. В очень редких событиях показатели быстродействия опускались до 34 к/с и до 48 к/с (с RTX 3050 и GTX 1080 соответственно).

Assassin's Creed Valhallaшла с высокими настройками. В ней средняя производительность равнялась 62 к/с с видеокартой 3050 и 74 к/с с видеокартой 1080. В крайне редких событиях показатели составили 35 к/с и 13 к/с.

Watch Dogs Legionзапускалась тоже с высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь составила 71 к/с с графическим ускорителем RTX 3050 и 77 к/с - с GTX 1080. В очень редких событиях эти значения снижались до 43 к/с и 39 к/с соответственно.

В Forza Horizon 5средний FPS на ультра-настройках равнялся 64 к/с с RTX 3050 и 69 к/с с GTX 1080. В крайне редких событиях производительность опускалась до 49 к/с и 42 к/с.

Вывод