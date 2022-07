Стало известно, почему Star Wars: KOTOR 2 делали "не те" разработчики

Дрю Карпишин, сценарист Star Wars: Knights of the Old Republic, рассказал почему сиквелом игры занималась Obsidian Entertainment, а не BioWare. Судя по всему, причиной такого решения стали требуемые сроки релиза.

Напомним, что сиквел Star Wars: Knights of the Old Republic в итоге вышел в 2004 году. Карпишин признался, что ему понравилась игра, но её спешная разработка всё же ощущалась. В настоящий момент ведётся разработка ремейка первой Star Wars: Knights of the Old Republic. Им занимается Aspyr Media вместе с Saber Interactive. Точной даты релиза у игры пока что нет, но известно, что она будет временным эксклюзивом для PS5 и PC.