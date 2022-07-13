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24 минуты назад

Сценарист Star Wars: KOTOR рассказал, почему BioWare не делала сиквел

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Дрю Карпишин, сценарист Star Wars: Knights of the Old Republic, рассказал почему сиквелом игры занималась Obsidian Entertainment, а не BioWare. Судя по всему, причиной такого решения стали требуемые сроки релиза.

Стало известно, почему Star Wars: KOTOR 2 делали "не те" разработчики
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Различные партнёры (издатели) ясно дали понять, что хотят продолжение через год, и мы не чувствовали, что это реально — сделать игру по нашим стандартам качества в такой срок».
Дрю Карпишин

Он также отметил, что у студии не было никаких идей на продолжение — у неё просто «не было возможности зайти так далеко». Поэтому внутри Bioware даже не начинали обсуждать эту тему.

Напомним, что сиквел Star Wars: Knights of the Old Republic в итоге вышел в 2004 году. Карпишин признался, что ему понравилась игра, но её спешная разработка всё же ощущалась. В настоящий момент ведётся разработка ремейка первой Star Wars: Knights of the Old Republic. Им занимается Aspyr Media вместе с Saber Interactive. Точной даты релиза у игры пока что нет, но известно, что она будет временным эксклюзивом для PS5 и PC.

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