Авторы Stray рассказали о котах, на основе которых создали главного героя

Создатели приключения Stray из BlueTwelve Studio рассказали о своих четвероногих питомцах, четвероногих питомцах, ставших прообразами главного героя проекта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

У персонажа есть прототип по имени Мёрто, вдохновивший игровой образ, однако в жизни животное оказалось гораздо более «сонным — самому коту уже восемь лет. Его в прошлом обнаружил на улице продюсер игры Суонн Мартин-Раже:

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На самом деле мы вместе с моим соседом по комнате нашли его тогда под машиной. Он был очень-очень юн и не пострадал, но при этом весь извалялся в грязи. Зрелище было несколько грустное.

Суонн Мартин-Раже

Мёрто

Игромания.ру

Вскоре после этого Мёрто и другой кот, за которым следил продюсер, очутились под заботой со-основателей BlueTwelve Studio Вив и Кулы. Примерно тогда авторы и задумали свой проект — Мёрто использовали в качестве источника вдохновения, но в очень вольной форме, и в игре не представлена его точная копия.Авторы шутливо сравнивают Мёрто с коллегой по работе и даже начальником, который много спит и жалуется, когда еду не приносят вовремя.

Игромания.ру

При этом если Мёрто по большей части жил дома у создателей, но в офисе авторов присутствовали и другие пушистые «сотрудники» — к примеру, чёрный кот Джун, которого тоже в шутку сравнивают с исполнительным продюсером.

Ещё присутствовал сфинкс Оскар, видео с которым ведущий аниматор игры использовал в качестве примера при работе.

Джун

Присутствие котов вносило определённый хаос в разработку — они могли случайно нажать кнопку питания, мешая авторам сохранять какие-нибудь данные. Или начинали «петь» во время важных звонков разработчиков.

Игромания.ру

Однажды у продюсера из-за первой проблемы пропал кусок текста, который переводили с французского на английский. В итоге пришлось скрыть кнопки питания с помощью картона, чтобы избежать подобных случаев.

Оскар

Но, по словам создателей, даже этот «хаотичный» элемент положительно сказался при переносе кошачьих повадок в игру. Кроме того, коты выступали в качестве своеобразной фокус-группы, реагируя на происходящие на экране события.

Игромания.ру

Причём в некоторых случаях животные даже пытались взаимодействовать со своими собратьями из кинематографических игровых роликов. По мнению авторов проекта, подобная реакция намекала, что они движутся правильным путём.