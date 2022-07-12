Появились результаты тестов топовых видеокарт Intel для ноутбуков

Мощные мобильные графические процессоры Intel Arc A770M и A550M протестировали на производительность в бенчмарках 3DMark. Результаты тестов в Сеть слил инсайдер @_rogame. Видеокарты Intel из линеек A7 и A5 еще не вышли в релиз, но проведенные тесты могут говорить о том, что чипы готовят к продажам.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Младшая видеокарта A550M, оснащенная 8 Гб видеопамяти типа GDDR6, на устаревших драйверах набрала 6017 баллов в тесте 3DMark Time Spy. Кроме того, карту проверяли с выключенной технологией Intel Advanced Performance Optimizations, которая добавляет еще около 15% баллов в тестах.

CQ

Intel Arc A770M с 16 Гб видеопамяти GDDR6 набрала 13 244 балла в графическом тесте, что соответствует уровню мобильной NVIDIA RTX 3070. По данным Intel, A770M должна быть на 12% быстрее в играх, чем RTX 3060M.