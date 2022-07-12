В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

Новый трейлер Genshin Impact стал очень популярным и ворвался в тренды YouTube

Чемпионат.com

11 июля авторы Genshin Impact выпустили новый трейлер проекта под названием «Лаццо в зимней ночи». Ролик стал настолько популярен, что всего за несколько часов попал в тренды YouTube, заняв вторую строчку в категории «Видеоигры». На момент публикации материала видео занимает уже четвёртое место с более чем 6 млн просмотров.

Новый трейлер Genshin Impact покорил YouTube
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Помимо невероятных просмотров, у «Лаццо в зимней ночи» ещё один рекорд: ролик набрал более 687 тыс. лайков, тем самым собрав больше всего отметок «Нравится» в истории Genshin Impact. Судя по всему, сообщество проекта продолжает расти, не прекращая демонстрировать высокую активность.

Трейлер

Ранее разработчики также показали изображения будущих персонажей игры: Тигнари, Колей и Дори. Они должны появиться в Genshin Impact с обновлением 3.0, которое выйдет в конце августа.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители