Новый трейлер Genshin Impact покорил YouTube

11 июля авторы Genshin Impact выпустили новый трейлер проекта под названием «Лаццо в зимней ночи». Ролик стал настолько популярен, что всего за несколько часов попал в тренды YouTube, заняв вторую строчку в категории «Видеоигры». На момент публикации материала видео занимает уже четвёртое место с более чем 6 млн просмотров.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Помимо невероятных просмотров, у «Лаццо в зимней ночи» ещё один рекорд: ролик набрал более 687 тыс. лайков, тем самым собрав больше всего отметок «Нравится» в истории Genshin Impact. Судя по всему, сообщество проекта продолжает расти, не прекращая демонстрировать высокую активность.