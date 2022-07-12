В Steam рассказали про улучшения системы рекомендаций

В Steam улучшают принцип работы рекомендаций по играм — пока что обновление выпустили в тестовом режиме «лабораторий».Список рекомендаций на площадке представили ещё в 2014 году, позволив игрокам подробно изучать предложенные проекты.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На данный момент функцией воспользовались 115 млн пользователей, а число просмотренных страниц достигло 18 млрд.

В новом обновлении добавили следующие детали: Открывать список теперь можно не покидая страницу, на которой находится игрок. «Презентация» основных элементов каждой игры была упрощена, чтобы пользователь лучше понимал её особенности. Можно узнать причины рекомендации.

Можно добавлять игру в список желаемого одним нажатием кнопки или посмотреть страницу в магазине целиком Возможность игнорировать игры, которые не подходят по вкусу пользователю — в дальнейшем они тоже не будут возникать в рекомендациях.