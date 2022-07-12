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49 минут назад

Ubisoft всё же позволит запустить свои игры в Steam после 1 сентября

Чемпионат.com

Ubisoft развеяла опасения фанатов из-за удаления Assassin's Creed Liberation из Steam. Компания связалась с изданием VGC и сообщила, что игроки смогут запустить экшен и другие проекты после 1 сентября.

Ubisoft не будет отнимать у игроков уже купленные игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее Ubisoft сообщила об отключении серверов некоторых игр, среди которых была и Assassin's Creed Liberation. В сообщении для VGC компания отметила, что информация в Steam не верна и игроки смогут запустить экшен. С 1 сентября пропадут только мультиплеер и дополнения.

Создатели Assassin's Creed Liberation сняли игру с продажи в Steam и опубликовали два уведомления. В первом говорится, что экшен больше нельзя купить в сервисе Valve, а во втором сообщили о недоступности игры с 1 сентября.

Из-за этого фанаты решили, что с 1 сентября Assassin's Creed Liberation нельзя будет запустить в Steam. Игроки оставили много гневных отзывов, из-за чего рейтинг экшена по недавним оценкам стал крайне отрицательным.

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