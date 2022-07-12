Ремейк The Last of Us ушёл на золото

Naughty Dog объявила о том, что The Last of Us Part I, ремейк оригинальной The Last of Us, ушёл на золото. В честь этого студия опубликовала в своём Twitter короткий ролик с фрагментами из обновлённой игры, который напоминает о скором релизе любимой истории — 2 сентября на PS5.
В ближайшие несколько месяцев фанатов ждёт больше демонстраций визуальных эффектов, технологий и игрового процесса. Наглядное сравнение ремейка с оригиналом можно посмотреть здесь.
Напомним, что The Last of Us Part I представили на июльской церемонии открытия Summer Game Fest 2022. Позже игра должна выйти и на PC. Ранее один из разработчиков игры признался, что The Last of Us Part I — это самый тщательно создаваемый проект из тех, над которыми он когда-либо трудился.
По его словам, Naughty Dog трудится над ремейком с максимальной заботой и вниманием к деталям, а не создаёт его просто, чтобы заработать.