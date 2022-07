Ремейк The Last of Us ушёл на золото

Naughty Dog объявила о том, что The Last of Us Part I, ремейк оригинальной The Last of Us, ушёл на золото. В честь этого студия опубликовала в своём Twitter короткий ролик с фрагментами из обновлённой игры, который напоминает о скором релизе любимой истории — 2 сентября на PS5.