В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
52 минуты назад

Ремейк The Last of Us ушёл на золото — релиз 2 сентября на PS5

Игромания.ру

Naughty Dog объявила о том, что The Last of Us Part I, ремейк оригинальной The Last of Us, ушёл на золото. В честь этого студия опубликовала в своём Twitter короткий ролик с фрагментами из обновлённой игры, который напоминает о скором релизе любимой истории — 2 сентября на PS5.

Ремейк The Last of Us ушёл на золото
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В ближайшие несколько месяцев фанатов ждёт больше демонстраций визуальных эффектов, технологий и игрового процесса. Наглядное сравнение ремейка с оригиналом можно посмотреть здесь.

Напомним, что The Last of Us Part I представили на июльской церемонии открытия Summer Game Fest 2022. Позже игра должна выйти и на PC. Ранее один из разработчиков игры признался, что The Last of Us Part I — это самый тщательно создаваемый проект из тех, над которыми он когда-либо трудился.

По его словам, Naughty Dog трудится над ремейком с максимальной заботой и вниманием к деталям, а не создаёт его просто, чтобы заработать.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители