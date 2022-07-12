Ремейк The Last of Us ушёл на золото

Naughty Dog объявила о том, что The Last of Us Part I, ремейк оригинальной The Last of Us, ушёл на золото. В честь этого студия опубликовала в своём Twitter короткий ролик с фрагментами из обновлённой игры, который напоминает о скором релизе любимой истории — 2 сентября на PS5.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В ближайшие несколько месяцев фанатов ждёт больше демонстраций визуальных эффектов, технологий и игрового процесса. Наглядное сравнение ремейка с оригиналом можно посмотреть здесь.

Напомним, что The Last of Us Part I представили на июльской церемонии открытия Summer Game Fest 2022. Позже игра должна выйти и на PC. Ранее один из разработчиков игры признался, что The Last of Us Part I — это самый тщательно создаваемый проект из тех, над которыми он когда-либо трудился.