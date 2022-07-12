Новая часть Final Fantasy 7 не выйдет на PS4

В интервью японскому изданию Gamer продюсер Ёсинори Китасэ рассказал, почему продолжение ремейка Final Fantasy 7 с подзаголовком Rebirth выйдет только на PS5.

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Ситуация оказалась довольно банальная, всё дело в мощности PlayStation 5, которой PS4 явно не хватает. Разработчики не хотели себя в чём-то ограничивать, поэтому решили не выпускать проект на старой консоли Sony.

Мы чувствовали, что нам нужны особенности PlayStation 5, чтобы преодолеть различные проблемы и путешествовать по миру с комфортом.