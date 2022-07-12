По Horizon Zero Dawn выпустят раскраску

Создатели серии Horizon из Guerrilla Games сообщили, что по мотивам Zero Dawn выйдет раскраска. В ней будет 80 страниц с демонстрацией героев и событий экшена, которым предстоит придать цвета.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Выпуском раскраски займётся Titan Comics, которая известна комиксами по Assassin's Creed, «Доктору Кто» и другим сериям. Изначально книжка появится в США и Великобритании по цене в $ 15 (~ тысяча рублей). Выход состоится 19 июля.

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком