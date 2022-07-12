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26 минут назад

GizmoChina: анонс Nintendo Switch Pro c поддержкой 4К состоится в 2022 году

Газета.Ru

Компания Nintendo анонсирует новую консоль Switch Pro ближе к концу 2022 года. Сообщение об этом появилось на сайте издания GizmoChina.

Появились первые подробности о новой Nintendo Switch Pro
Фото: Газета.руГазета.ру

Авторы издания ссылаются на твит инсайдера Pixelpar, который, помимо примерной даты анонса, раскрыл некоторые технические характеристики устройства. Так, по данным информатора, Nintendo Switch Pro будет поддерживать картриджи с играми текущего поколения консолей, а также сохранит привычный формфактор — планшет с подключаемыми контроллерами.

В GizmoChina также добавили, что, согласно ранним слухам, Nintendo Switch Pro получит более производительный процессор и видеочип, которые позволят приставке выводить изображение в разрешении 4К в стационарном режиме.

Хотя информация Pixelpar являются всего лишь слухом, авторы GizmoChina обращают внимание на то, что данный источник ранее уже давал точные прогнозы относительно планов Nintendo. Например Pixelpar предсказал анонсы игр Pokemon Let's Go, Pikmin 3 Deluxe, а также версии Nintendo Switch OLED, оформленной в стиле шутера Splatoon.

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