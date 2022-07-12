Появились первые подробности о новой Nintendo Switch Pro

Компания Nintendo анонсирует новую консоль Switch Pro ближе к концу 2022 года. Сообщение об этом появилось на сайте издания GizmoChina.

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Авторы издания ссылаются на твит инсайдера Pixelpar, который, помимо примерной даты анонса, раскрыл некоторые технические характеристики устройства. Так, по данным информатора, Nintendo Switch Pro будет поддерживать картриджи с играми текущего поколения консолей, а также сохранит привычный формфактор — планшет с подключаемыми контроллерами.

В GizmoChina также добавили, что, согласно ранним слухам, Nintendo Switch Pro получит более производительный процессор и видеочип, которые позволят приставке выводить изображение в разрешении 4К в стационарном режиме.