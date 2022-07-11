Sony купила студию легендарной сотрудницы Ubisoft

Sony объявила о закрытии сделки по покупке студии Haven, которую основала продюсер первых Assassin's Creed Джейд Рэймонд.

О самой сделке впервые сообщили ещё в прошлом марте, причём с тех пор число работников выросло с 60 до 106 человек. В компании присутствуют различные специалисты, которые в прошлом занимались не только теми же играми франшизы Assassin's Creed, но и Rainbow Six Siege.

Сейчас студия трудится над дебютным проектом для PS5 — это многопользовательская игра-сервис с использованием преимуществ консоли, причём авторы, похоже, делают упор и на облачные технологии. Это касается не только их новинки, но и принципов работы в целом, упрощая классические подходы к использованию офисов и подобных вопросов.

Ранее глава PlayStation Хермен Хюльст упоминал, что одной из причин покупки стали достижения авторов студии, впечатливших Sony. И Рэймонд в сопутствующем анонсе интервью отметила, что сейчас Heaven ещё сильнее собирается развивать «облачное» направление, поскольку оно сильно повлияет на индустрию в будущем.