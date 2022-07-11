Глава Epic Games дал ободряющий совет молодым талантам

Основатель и глава Epic Games Тим Суини обратился к молодым талантам, кратко рассказав о своём пути к успеху.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В начале своей карьеры Суини решил, что «возможности уже упущены», поскольку на игровом рынке доминировали такие «титаны» как EA и им подобные. Тогда Суини выпустил свои небольшие проекты, надеясь хотя бы в таком малом виде стать частью индустрии:

А потом id Software создала Wolfenstein и DOOM, которые изменили всё. - Тим Суини

Пока те самые «титаны» были заняты разработкой крупных 2D-игр, Epic заинтересовалась 3D-направлением. Компания собрала несколько маленьких команд в одну крупную, чтобы создать движок Unreal — при этом на тот момент они даже не понимали всех деталей процесса. Но после 3,5 лет тяжёлой работы их труды окупились.

Если вам исполнилось или скоро исполнится 20, и вам кажется, что возможности упущены, а рынок занят признанными «титанами», с которыми невозможно соревноваться — продолжайте идти вперёд. - Тим Суини