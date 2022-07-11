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1 час назад

Создатели русского Fallout, Atom RPG, убрали русский язык со своего сайта

Чемпионат.com

В сети обратили внимание, что сайт игры Atom RPG больше не поддерживает русский язык. Если ранее была возможность включить перевод на русский язык, то сейчас её нет.

С сайта русского Fallout, Atom RPG, пропал русский язык
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Если перейти на сайт, то доступны будут только три языка: английский, украинский и латвийский. Почему разработчики из студии AtomTeam решились на такой шаг, неизвестно.

Чемпионат.ком

По нашим данным, созданием и поддержкой сайта занималась команда на Украине. Удаление языка может быть чьей-то личной инициативой, а не позицией всей компании. Ждём сообщения от разработчиков, пока ситуация не до конца понятная.

В сообществе Atom RPG «ВКонтакте» можно найти множество сообщений от недовольных пользователей, которые призывают больше ничего не покупать у студии.

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