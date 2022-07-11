С сайта русского Fallout, Atom RPG, пропал русский язык

В сети обратили внимание, что сайт игры Atom RPG больше не поддерживает русский язык. Если ранее была возможность включить перевод на русский язык, то сейчас её нет.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Если перейти на сайт, то доступны будут только три языка: английский, украинский и латвийский. Почему разработчики из студии AtomTeam решились на такой шаг, неизвестно.

Чемпионат.ком

По нашим данным, созданием и поддержкой сайта занималась команда на Украине. Удаление языка может быть чьей-то личной инициативой, а не позицией всей компании. Ждём сообщения от разработчиков, пока ситуация не до конца понятная.