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36 минут назад

Про российскую RPG «Смута» расскажут через месяц

Чемпионат.comиещё 2

Создатели российского ролевого экшена «Смута» запустили обновлённый сайт, на котором поделились ближайшими планами. Разработчики рассказали о новом названии студии и будущих новостях об игре.

Про российскую RPG «Смута» расскажут через месяц
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теперь студия, которую все знали как «Сайберия Лимитед», будет называться «Сайберия Нова». Ребрендинг случился из-за перехода на новый уровень профессиональной деятельности, отметили создатели «Смуты».

На обновлённом сайте пока нет какой-либо информации. Полноценный запуск состоится через месяц, когда закончат работу над дизайном студии. Тогда же появятся новости о «Смуте» и новая группа во «ВКонтакте».

Ранее пользователи соцсетей заметили, что сайт и группа создателей «Смуты» не работают. Игроки решили, что студия получила 260 млн рублей от Института развития интернета и сбежала. Позже эти слухи развеяли представители ИРИ.

Создатели «Смуты» вдохновляются Assassin's Creed и «Ведьмаком». Российский ролевой экшен выйдет на PS4 и Xbox One, после чего его перенесут на другие платформы. Дату релиза пока не назвали.

Игры,Институт развития интернета,
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