Про российскую RPG «Смута» расскажут через месяц

Создатели российского ролевого экшена «Смута» запустили обновлённый сайт, на котором поделились ближайшими планами. Разработчики рассказали о новом названии студии и будущих новостях об игре.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Теперь студия, которую все знали как «Сайберия Лимитед», будет называться «Сайберия Нова». Ребрендинг случился из-за перехода на новый уровень профессиональной деятельности, отметили создатели «Смуты».

На обновлённом сайте пока нет какой-либо информации. Полноценный запуск состоится через месяц, когда закончат работу над дизайном студии. Тогда же появятся новости о «Смуте» и новая группа во «ВКонтакте».

Ранее пользователи соцсетей заметили, что сайт и группа создателей «Смуты» не работают. Игроки решили, что студия получила 260 млн рублей от Института развития интернета и сбежала. Позже эти слухи развеяли представители ИРИ.