Для The Witcher вышел VR-мод с 4К-текстурами

Мододел под ником Patryk Loan переписал основной код The Witcher так, чтобы игра начала поддерживать VR-режим. Теперь в тайтл можно сыграть в шлемах Oculus, HTC и Windows Mixed Reality. Для более качественного изображения энтузиаст добавил 4К-текстуры. Для запуска проекта потребуется The Witcher: Enhanced Edition. Пока что геймеры могут пройти лишь пролог, но в будущем моддер обещает добавить и другие сюжетные локации. Обещаю, даже если вы играли в оригинальную игру, то опыт в VR-шлеме станет для вас новым и освежающим. Patryk Loan Как установить VR-мод для The Witcher: Скачать Witcher Virtual Reality — Main Package по этой ссылке ; Распаковать архив и запустить Setup.bat; Указать путь к папке с игрой; Подождать запуск другого установщика; Еще раз выбрать папку с игрой; Готово. Опционально можно загрузить и обновленную озвучку. Заглавное фото: xtrafondos.com