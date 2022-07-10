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1 час назад

Для The Witcher вышел VR-мод с 4К-текстурами

Cq.ru

Мододел под ником Patryk Loan переписал основной код The Witcher так, чтобы игра начала поддерживать VR-режим. Теперь в тайтл можно сыграть в шлемах Oculus, HTC и Windows Mixed Reality. Для более качественного изображения энтузиаст добавил 4К-текстуры. Для запуска проекта потребуется The Witcher: Enhanced Edition. Пока что геймеры могут пройти лишь пролог, но в будущем моддер обещает добавить и другие сюжетные локации. Обещаю, даже если вы играли в оригинальную игру, то опыт в VR-шлеме станет для вас новым и освежающим. Patryk Loan Как установить VR-мод для The Witcher: Скачать Witcher Virtual Reality — Main Package по этой ссылке ; Распаковать архив и запустить Setup.bat; Указать путь к папке с игрой; Подождать запуск другого установщика; Еще раз выбрать папку с игрой; Готово. Опционально можно загрузить и обновленную озвучку. Заглавное фото: xtrafondos.com 

Для The Witcher вышел VR-мод с 4К-текстурами
Фото: Cq.ruCq.ru
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