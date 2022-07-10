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1 час назад

Студия Respawn делает одиночный шутер во вселенной Apex Legends

Газета.Ru

Студия Respawn, известная прежде всего по дилогии Titanfall, разрабатывает одиночный шутер во вселенной Apex Legends. Об этом «Газете.Ru» стало известно из сообщения издания DTF.

Студия Respawn делает одиночный шутер во вселенной Apex Legends
Фото: Respawn EntertainmentRespawn Entertainment

Информация о новом проекте появилась на официальном сайте Respawn: разработчики опубликовали вакансию старшего художника по окружающей среде. В ней говорится, что специалист требуется для участия в разработке шутера с видом от первого лица во вселенной Apex. Отмечается также, что проект находится на стадии «инкубации».

Вместе с тем в DTF обратили внимание на то, что в январе 2022 года в СМИ появлялись слухи о разработке в Respawn одиночного шутера с акцентом на «мобильном стиле», который не является продолжением поставленной на паузу франшизы Titanfall.

Ранее «Газета.Ru» писала, что энтузиасты установили на Xbox Series X операционную систему Windows 98.

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