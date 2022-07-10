Студия Respawn делает одиночный шутер во вселенной Apex Legends

Студия Respawn, известная прежде всего по дилогии Titanfall, разрабатывает одиночный шутер во вселенной Apex Legends. Об этом «Газете.Ru» стало известно из сообщения издания DTF.

Фото: Respawn Entertainment Respawn Entertainment

Информация о новом проекте появилась на официальном сайте Respawn: разработчики опубликовали вакансию старшего художника по окружающей среде. В ней говорится, что специалист требуется для участия в разработке шутера с видом от первого лица во вселенной Apex. Отмечается также, что проект находится на стадии «инкубации».

Вместе с тем в DTF обратили внимание на то, что в январе 2022 года в СМИ появлялись слухи о разработке в Respawn одиночного шутера с акцентом на «мобильном стиле», который не является продолжением поставленной на паузу франшизы Titanfall.