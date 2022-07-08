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17 минут назад

СМИ: ушедшая из России компания отказалась платить сотрудникам зарплаты

Илья Родин

Компания-разработчик игр Game Insight из Литвы якобы отказалась выплачивать зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщает портал App2Top со ссылкой на анонимные источники в покинувшей Россию фирме.

Ушедшая из России компания отказалась платить сотрудникам зарплаты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Источники рассказали журналистам, что руководство не выплатило им положенные за июнь денежные средства.

По их словам, руководитель ООО «Гейм Инсайт» в статусе ликвидатора Павел Седов пояснил задержки по зарплате тем, что якобы нет возможности перевести деньги от заказчика, являющегося литовским юридическим лицом.

Менеджеры рассказали также, что им пообещали все же выплатить зарплату, но только в том случае, если они подпишут необходимые бумаги о добровольном расторжении контракта.

По данным издания, компания также потребовала от сотрудников фирмы вернуть за свой счет всю предоставленную им технику в головной офис в Москве. Требование было подкреплено обещанием направить в суд исковые заявления в случае его невыполнения.

Издание напомнило, что компания является разработчиком таких игр, как «Туземцы», «Paradise Island 2», «Аэропорт-Сити», «Загадочный дом».

Игры,Павел Седов,
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