В Dota 2 сыгран матч с рекордным рейтингом

В рекордном матче друг с другом встретились две группы по пять человек. В первую вошли все игроки HellRaisers, в том числе топ-2 по рейтингу в Европе Арман malady Оразбаев. Против них также сражались исключительно профессионалы — бывший состав команды Creepwave с Божидаром bzm' Богдановым (сейчас играет в OG), который сейчас удерживает третью строчку в таблице рейтинга.