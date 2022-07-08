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1 час назад

В Dota 2 сыгран матч с самым большим средним рейтингом в истории

Чемпионат.com

По данным статистической платформы Dota2ProTracker, 7 июня в матчмейкинге Dota 2 прошла игра с самым высоким показателем MMR в истории игры. Средний рейтинг участников составил 11 990 MMR.

В Dota 2 сыгран матч с рекордным рейтингом
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

В рекордном матче друг с другом встретились две группы по пять человек. В первую вошли все игроки HellRaisers, в том числе топ-2 по рейтингу в Европе Арман malady Оразбаев. Против них также сражались исключительно профессионалы — бывший состав команды Creepwave с Божидаром bzm' Богдановым (сейчас играет в OG), который сейчас удерживает третью строчку в таблице рейтинга.

Победу в итоге одержали игроки команды Hellraisers со счётом 42:30, игра продолжалась 37 минут. Другие подробности рекордного матча можно узнать на странице Dotabuff.

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