Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

И вновь наступила пятница — это значит, что пришло время еженедельной подборки бесплатных игр! Каждый раз, когда кажется, что игровая индустрия уже ничем не может удивить, разработчики от мала до велика вновь находят способ представить что-то новое, необычное и свежее. Или же старое, но хорошо реализованное. Взгляните сами!

Фото: Tripwire Interactive Tripwire Interactive

Видео дня

По традиции, начнем с еженедельной раздачи Epic Games Store. Сейчас в магазине можно бесплатно забрать Killing Floor 2 — отличный кооперативный шутер, где команда игроков нужно защищаться от волн гротескных мутантов. Несмотря на то, что с момента релиза игры прошло уже шесть лет, разработчики до сих пор поддерживают проект новым контентом. Если вам как раз нужно что-то для совместной игры, не проходите мимо — запаса реиграбельности хватит надолго. Игру можно забрать бесплатно до 14 июля.

Tripwire Interactive

Вторая игра раздачи — это Ancient Enemy. Карточная RPG, где странствующий волшебник изгоняет зло при помощи магического пасьянса: геймплей сочетает элементы колодостроительных игр и традиционных головоломок. Сами авторы сравнивают свое детище со Slay the Spire и Darkest Dungeon, тогда как пользователи отмечают сходство со старенькой Puzzle Quest: Challenge of the Warlords. Игру можно забрать бесплатно до 14 июля.

Grey Alien Games

В Steam стала бесплатной Daiichi Dash: психоделичный экшен-платформер о маленькой девочке, которая отправилась в путешествие до Токио по пост-апокалиптической Японии. Кислотный визуальный дизайн, напоминающий оригами и примитивные Flash-мультфильмы одновременно, выглядит потрясающе — особенно по меркам крошечного независимого проекта.

KKM Interactive Entertainment

Если вы любите нелепые теории заговора, мемы про рептилоидов, иллюминатов, Нибиру и братьев Богдановых, то REPTRAILS гарантированно выдавит из вас смешок. Это глобальная стратегия, где игрок руководит силами рептилий, захвативших планету — но проклятые конспирологи в шапочках из фольги вот-вот раскроют ваш злодейский замысел. Чтобы помешать им, придется позаботиться о протестах, либеральных знаменитостях и политиках, попутно расставляя повсюду вышки мобильной связи. Словом, сатира здесь едкая и злободневная.

kabuff.co

Классическая головоломка по мотивам серии Picross, только на ПК. Это что-то вроде судоку, только здесь нужно закрашивать сетку, полагаясь на логические подсказки, нарисованные на полях. В конце концов должен получиться пиксельный рисунок — занятие несложное и предельно расслабляющее. Игра тоже не новая, но недавно стала бесплатной.

Porter Zach

Хорошие визуальные новеллы появляются не каждый день, так что My Therapy достойна внимания по двум причинам. Во-первых, она неожиданно хорошо нарисована, а во-вторых — разработкой занимается маленькая команда отечественных разработчиков. My Therapy расскажет историю юноши, который заинтересовался живописью после сеансов арт-терапии и поступил в художественный колледж — где, конечно же, ждет ансамбль самых разных вайфу на любой вкус. Проект только выходит в ранний доступ Steam, но авторы намерены закончить первый акт до конца года.

Suvorov Mikhail

Короткий паззл-платформер о космонавте, который исследует заброшенный научный комплекс и решает головоломки при помощи квантовой запутанности: это явление, в результате которого состояние двух объектов становится взаимосвязанным. Прохождение займет максимум пару часов, но за это время придется хорошенько напрячь мозг.

P² Studios

Уютный симулятор баристы, который должен обслуживать клиентов, заваривать правильный кофе и готовить десерты. Симпатичная графика и музыка позволят ненадолго отвлечься от реальной рутины, так что любителям кофе стоит обратить внимание.

Digital Monster Collective

Наконец, последняя игра сегодняшней подборки — это психологический хоррор Mate. Проект рассказывает историю школьного задиры, которого тяготит чувство вины за издевательства над одноклассником. Главный герой страдает от тревожности, его преследуют галлюцинации, он боится, что близкие обо всем узнают… Хорошего мало, но игра затрагивает не слишком популярную в индустрии тему. Это уже что-то.