Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Вторая игра раздачи — это Ancient Enemy. Карточная RPG, где странствующий волшебник изгоняет зло при помощи магического пасьянса: геймплей сочетает элементы колодостроительных игр и традиционных головоломок. Сами авторы сравнивают свое детище со Slay the Spire и Darkest Dungeon, тогда как пользователи отмечают сходство со старенькой Puzzle Quest: Challenge of the Warlords. Игру можно забрать бесплатно до 14 июля.