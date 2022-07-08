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46 минут назад

В Roblox появился сервер SuperCity с красотами из России

Чемпионат.com

В Roblox появился отечественный проект SuperCity — в нём собраны достопримечательности разных мегаполисов России. В виртуальной реальности уже есть здания Москвы, Казани, Владивостока, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Сочи и других. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В Roblox появился сервер с "красотами России"
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

В SuperCity игроки смогут проявить себя в роли активного гражданина, муниципального депутата, лидера общественного мнения или мэра. Если правильно развивать свой город и его экономику, оберегать исторические объекты, гордиться своей культурой, защищать права и свободы жителей, то можно заработать рейтинг и стать мэром.

Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком

Сложность игровых заданий нарастает по мере прокачки персонажа: если на старте достаточно сделать свой двор чистым, убрав мусор, то в дальнейшем предстоит обеспечивать связь 5G, участвовать в тушении лесных пожаров, помогать жителям соседних городов и даже строить космодром. Погрузиться в сервер SuperCity можно по этой ссылке.

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и разрабатывать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Аудитория игры превышает 217 млн пользователей.

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