Симулятор Формулы-1 F1 22 взломали всего через неделю после релиза

1 июля состоялся релиз F1 22 — очередного выпуска ежегодного симулятора Формулы-1 от Codemasters. Критики тепло приняли игру — на агрегаторе Metacritic средний балл от прессы составляет 82 из 100. Игроки же оказались не так благосклонны — они жалуются на баги, отсутствие крупных изменений по сравнению с прошлой частью серии и постоянные вылеты в мультиплеере.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Редакция осуждает пиратство.

Судя по всему, за проект серьёзно взялись хакеры — и всего через неделю успешно обошли защиту. Оказывается, после одного из обновлений разработчики случайно опубликовали exe-файл без Denuvo, так что взлом оказался для них делом техники.