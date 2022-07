Феномен Lollipop Chainsaw: чем запомнилась игра и чего ждать от ремейка

Что такое Lollipop Chainsaw?

Почему Lollipop Chainsaw стала культовой?

Искушенный геймер по одной только сюжетной завязке может догадаться, что разработкой проекта занималась японская студия Grasshopper Manufacture под руководством великого и ужасного Гоити Суды — пожалуй, одного из самых эксцентричных геймдизайнеров современности. Суда обожает рок-музыку, мистицизм, сюрреалистический юмор, спорт и криминал. Он совершенно не стесняется смешивать в своих играх мириады различных тем, настроений и идей, которые, на первый взгляд, в принципе не могут органично сочетаться — но каждый проект разработчика доказывает обратное. Killer7 совместила криминальный триллер в духе Тарантино, абстрактную драму и космический хоррор, серия No More Heroes измывалась над стереотипами отаку и супергероикой с точки зрения экзистенциализма. Его дебютная игра, визуальная новелла The Silver Case, вообще была мрачным полицейским детективом о коррупции в Токио.