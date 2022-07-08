Феномен Lollipop Chainsaw: чем запомнилась игра и чего ждать от ремейка

Недавно игровое сообщество потрясла новость, которой никто не ждал: разработчики Lollipop Chainsaw анонсировали полноценный ремейк игры спустя десять лет после релиза оригинала. Полузабытый консольный эксклюзив вернется уже в следующем году, но за это время подросло очередное поколение геймеров, которое понятия не имеет, почему новость о возвращении Lollipop Chainsaw вызвала столь бурную реакцию. Без паники — сейчас мы расскажем, что это была за игра и почему она так известна.

Фото: Kadokawa Games Kadokawa Games

Что такое Lollipop Chainsaw?

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Lollipop Chainsaw — это экшен от третьего лица, вышедший на PlayStation 3 и Xbox 360 в 2012 году. Игра рассказывает историю Джульетты Старлинг: улыбчивой, лучезарной старшеклассницы, красавицы, комсомолки — в общем, образцовой юной девушки. Джульетта популярна в школе, она занимается чирлидингом, встречается со стереотипным парнем-качком по имени Ник и собирается отпраздновать свой день рождения, но случается катастрофа — старшую школу Сан Ромеро наводнили полчища зомби из преисподней. Все из-за мальчишки-гота, который продал душу дьяволу, чтобы отомстить школьным обидчикам локальным зомби-апокалипсисом.

Впрочем, это не проблема, ведь Джульетта не только симпатичная чирлидерша — она еще и профессиональная охотница на зомби. Так что неунывающая блондинка заводит свою волшебную розовую бензопилу и отправляется вершить правосудие, чтобы спасти невинных из лап живых мертвецов.

Kadokawa Games

Почему Lollipop Chainsaw стала культовой?

Искушенный геймер по одной только сюжетной завязке может догадаться, что разработкой проекта занималась японская студия Grasshopper Manufacture под руководством великого и ужасного Гоити Суды — пожалуй, одного из самых эксцентричных геймдизайнеров современности. Суда обожает рок-музыку, мистицизм, сюрреалистический юмор, спорт и криминал. Он совершенно не стесняется смешивать в своих играх мириады различных тем, настроений и идей, которые, на первый взгляд, в принципе не могут органично сочетаться — но каждый проект разработчика доказывает обратное. Killer7 совместила криминальный триллер в духе Тарантино, абстрактную драму и космический хоррор, серия No More Heroes измывалась над стереотипами отаку и супергероикой с точки зрения экзистенциализма. Его дебютная игра, визуальная новелла The Silver Case, вообще была мрачным полицейским детективом о коррупции в Токио.

Иными словами, творчество Гоити Суды обладает неповторимым шармом: со стороны многие идеи дизайнера смотрятся невероятно бредово, но на практике это лишь придает им очарования. То же самое можно сказать и про Lollipop Chainsaw. Это нарочито дурацкая пародия на подростковые комедии, где автор параллельно подшучивает над зомби-фильмами, американской поп-культурой, музыкой и аниме.

Kadokawa Games

Джульетта распиливает мертвецов на куски, после чего те мультяшно рассыпаются на конфетти, блестки и лучи радуги. Она отпиливает собственному парню голову, чтобы спасти его от превращения в зомби, но Ник не погибает — вместо этого он проводит всю игру в качестве говорящего аксессуара, болтаясь на поясе любимой девушки. Вожаками вторжения преисподней так вообще выступают зомби-музыканты: например, мертвый панк-рокер, атакующий героиню истошным визгом, или норвежский металлист, приплывший в калифорнийскую школу на летающем драккаре. Да и сама Джульетта стала крайне узнаваемым персонажем: ее откровенный наряд пришелся по вкусу многим профессиональным косплеерам и художникам.

В то же время, Lollipop Chainsaw страдает той же проблемой, что и большинство других произведений Суды: если юмор, эстетика и стиль всегда получаются выше всех похвал, то игровой процесс и механики, как правило, ощущаются так себе. Приключения Джульетты не стали исключением. Хотя обычным игрокам проект понравился, критики справедливо разнесли Lollipop Chainsaw за непродуманные механики, кривое управление, однообразие и малую продолжительность. Несмотря на это, игра парадоксально оказалась самым продаваемым релизом за всю историю Grasshopper Manufacture: один миллион копий для столь эпатажной вещи — это не шутки.

Что известно о ремейке Lollipop Chainsaw?

На данный момент, практически ничего, кроме приблизительной даты релиза: новая Lollipop Chainsaw должна выйти в 2023 году. За создание ремейка отвечают сотрудники Kadokawa Games, которые основали собственный коллектив под названием Dragami Games. Разработку возглавляет один из творческих руководителей оригинальной игры, однако сам Гоити Суда не принимает участия в проекте — как и Джеймс Ганн (да, тот самый), занимавшийся сценарием Lollipop Chainsaw. Сотрудники Dragami Games безусловно могут освежить архаичный геймплей первоисточника, но отсутствие главных творческих умов вызывает опасения за китчевые шутки, яркий стиль оригинала и безумные идеи, благодаря которым игра и стала культовой.