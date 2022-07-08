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6 часов назад

Фанаты «Крыльев Советов» будут бойкотировать матчи РПЛ

Чемпионат.comиещё 2

Объединение фанатов самарских «Крыльев Советов» «Ultras’8» выступило с заявлением о бойкоте матчей РПЛ до полной отмены Fan ID. «До старта очередного сезона РПЛ остаётся неделя. В связи с этим считаем необходимым напомнить нашу позицию касаемо пресловутого Fan ID: Объединение Ultras`8, все Самарские коллективы и неравнодушные к ромбику люди, кому не наплевать на ситуацию, сложившуюся вокруг фанатского движения в России и творящийся произвол со стороны силовых структур, приняли решение о ПОЛНОМ бойкоте организованной поддержки и посещения стадиона на мероприятиях, где хотя бы на одном матче введена система Fan ID, до ПОЛНОЙ ЕЁ ОТМЕНЫ! Люди, причисляющие себя к фанатскому движению и оформившие «паспорт недоболельщика», с данной минуты являются нерукопожатными! Также призываем всех адекватных и здравомыслящих болельщиков придерживаться этой позиции! Только представьте: попадёте вы на футбол или нет — будет зависеть от определённых людей и ваших «намерений»! Мы ни в коем случае не отказываемся от поддержки ФК «Крылья Советов» произвольными способами как вне стадиона, так и на матчах М-Лиги, ЖФК и КС-ЦПФ!» — говорится в заявлении фанатов в их группе в социальной сети «ВКонтакте». Напомним, Fan ID уже с начала нового сезона будут требовать на стадионах в Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Сочи.

Фанаты «Крыльев Советов» будут бойкотировать матчи РПЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Игры,Крылья Советов,
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