Авторы The Lord of the Rings: Gollum показали игровой процесс

В ходе презентации издательства Nacon компания Daedalic Entertainment представила игровой процесс будущего стелс-боевика The Lord of the Rings: Gollum. Ролик весьма короткий, так что он лишь вкратце представляет возможности Голлума.

The Lord of the Rings: Gollum выходит 1 сентября на РС, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One, а после этого появится и на Nintendo Switch.