Авторы The Lord of the Rings: Gollum показали игровой процесс

В ходе презентации издательства Nacon компания Daedalic Entertainment представила игровой процесс будущего стелс-боевика The Lord of the Rings: Gollum. Ролик весьма короткий, так что он лишь вкратце представляет возможности Голлума.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игрокам предстоит взять на себя роль культового героя мира «Властелина колец» и помочь Голлуму пробраться в самые опасные места, чтобы добыть потерянное сокровище. Голлум слаб, но невероятно ловок, а его крошечный рост позволяет успешно скрываться от чужих взоров.

В первой презентации игрового процесса показано, как Голлум преодолевает препятствия, в том числе под водой, прячется в траве и пытается противостоять опасным противникам. Показан также ряд канонических персонажей вселенной, в которыми нам предстоит встреча в игре.