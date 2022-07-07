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43 минуты назад

Авторы The Lord of the Rings: Gollum показали игровой процесс

Игромания.ру

В ходе презентации издательства Nacon компания Daedalic Entertainment представила игровой процесс будущего стелс-боевика The Lord of the Rings: Gollum. Ролик весьма короткий, так что он лишь вкратце представляет возможности Голлума.

Авторы The Lord of the Rings: Gollum показали игровой процесс
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игрокам предстоит взять на себя роль культового героя мира «Властелина колец» и помочь Голлуму пробраться в самые опасные места, чтобы добыть потерянное сокровище. Голлум слаб, но невероятно ловок, а его крошечный рост позволяет успешно скрываться от чужих взоров.

В первой презентации игрового процесса показано, как Голлум преодолевает препятствия, в том числе под водой, прячется в траве и пытается противостоять опасным противникам. Показан также ряд канонических персонажей вселенной, в которыми нам предстоит встреча в игре.

The Lord of the Rings: Gollum выходит 1 сентября на РС, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One, а после этого появится и на Nintendo Switch.

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