Назван новый владелец Wargaming

Wargaming продала свои компании в Беларуси и России российскому бизнесмену Малику Хатажаеву, российскому топ-менеджеру WG. С 1 июля Хатажаев владеет белорусским СООО «Гейм стрим» и российским ООО «Леста». Такие изменения заметил портал dev.by.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как пишет издание, Малик Хатажаев владеет 91,84% долей в «Гейм стрим», в то время как кипрская компания «Варгейминг Груп Лимитед» больше не владеет долями. А что касается «Лесты», то бизнесмен стал абсолютным владельцем. Ранее он занимал должность гендиректора «Лесты» — на протяжении 12 лет.

Также отметим, что сделка с белорусским подразделением успела пройти прежде, чем в стране изменилось законодательство. С 1 июля в Беларуси запрещено отчуждать доли и акции иностранным акционерам в уставных фондах без специального разрешения Минфина.