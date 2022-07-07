Как судят читеров: пять громких судебных дел

Недавно Рунет потрясла необычная новость: суд города Екатеринбург начал уголовное дело против мужчины, который занимался продажей читов для World of Tanks. Более того, он признал свою вину — и тем самым стал первым человеком в РФ, который получил реальный тюремный срок за и распространение вредоносных программ. Для зарубежной юридической практики в этом нет ничего необычного: крупные издатели постоянно жалуются в суд на распространителей читов. Мы собрали самые громкие случаи.

Фото: Wargaming Wargaming

Bungie против Elite Boss Tech

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Пару недель назад завершилось долгое судебное разбирательство между Bungie и компанией Elite Boss Tech, распространяющей читы для видеоигр по платной подписке. Разработчик Destiny 2 подал в суд из-за того, что недобросовестный софт встраивался в исходный код игры, защищенный авторским правом. Более того, программа Elite Boss Tech накладывала поверх изображения собственный интерфейс — этого оказалось достаточно, чтобы обвинить мошенников в нарушении копирайта. Позднее к списку претензий также добавилось нарушение лицензионного соглашения: все-таки чит обходил меры защиты Bungie. Затянувшийся суд закончился победой студии после того, как создатели чита согласились выплатить компенсацию в размере $13 530 000 — и это притом, что цена ежемесячной подписки якобы составляла 20 канадских долларов.

Nintendo против Гэри Боузера

Nintendo печально известна своим ревностным отношением к интеллектуальной собственности: одно время корпорация беспощадно раздавала страйки ни в чем не повинным YouTube-блогерам, которые выкладывали на свои каналы прохождения игр издателя. Но данный случай выделяется на фоне прочих. Во-первых, в этот раз студия сумела добиться реального наказания для правонарушителя. Во-вторых, фамилия злоумышленника, мягко говоря, иронична.

Виновником торжества стал Гэри Баузер: участник хакерского коллектива под названием TeamXecuter, который долгое время промышлял продажей пиратских чипов для перепрошивки консолей Nintendo. Сотрудники ФБР выследили хакера, после чего он попал под арест по обвинению в мошенничестве. Боузер частично признал вину и предложил выплатить компенсацию в размере $4 500 000, но Nintendo была непреклонна: пирата приговорили к трем годам тюремного заключения и в два раза большему штрафу.

Activision Blizzard против EngineOwning

Создатели Call of Duty из компании Activision Blizzard уже долгое время борются против разработчиков читов — правда, далеко не всегда успешно. Авторы Warzone постоянно совершенствуют защиту от читов и ежедневно отправляют в бан тысячи аккаунтов, но мошенники все равно продолжают находить новые лазейки. Так, в начале 2022 года Activision Blizzard подала в суд на немецкую группу разработчиков EngineOwning — они распространяют читы для различных многопользовательских игр по платному абонементу. Проблема только в том, что истец не знает, кому именно предъявлять претензии: личности разработчиков неизвестны, так что юристы предоставили суду только приблизительные данные.

Epic Games против BlazeFN

Авторы Fortnite тоже регулярно пытаются засудить читеров — одно из таких разбирательств, длившееся год, подошло к концу в мае. Epic Games подала в суд на австралийского игрока в Fortnite под ником BlazeFN, который зарабатывал на вторичной продаже игровых аккаунтов. Некоторые из них просто предлагали редкие косметические предметы, тогда как другие шли в комплекте со стандартным пакетом читов. Но виновник отделался сравнительно малой кровью: Epic Games вынудила его закрыть магазин аккаунтов и заплатить штраф, который был пожертвован благотворительной организации Child’s Play.

Epic Games против 14-летнего читера