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25 минут назад

Разработчики российского игрового движка могут получить господдержку

Игромания.руиещё 1

Минцифры и российские игровые студии начали обсуждение проекта по разработке отечественного игрового движка. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник близкий к правительству, обсуждение только стартовало. Сейчас представители ведомства хотят услышать возможные объём и сроки проекта.

На российский игровой движок могут выделить миллиарды рублей
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом эксперты издания называют проект «дорогим, но технически возможным». По словам участников рынка, на проект потребуются «миллиарды рублей на протяжении долгих лет». Профинансировать разработку могут через грантовую программу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Ранее, в конце июня, депутат Государственной Думы и заместитель председателя Комитета по информационной политике Антон Горелкин заявил о необходимости разработать собственный игровой движок-аналог Unreal Engine и Unity Engine, которые могут заблокировать в любой момент.

Как отметил чиновник, это приоритетная задача в части государственной поддержки отечественного игрового рынка, поэтому он направил в Минцифры РФ предложение обсудить с отраслью эту идею и механизмы её скорейшей реализации.

Игры,Антон Горелкин,Коммерсант,Госдума,
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