На российский игровой движок могут выделить миллиарды рублей

Минцифры и российские игровые студии начали обсуждение проекта по разработке отечественного игрового движка. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник близкий к правительству, обсуждение только стартовало. Сейчас представители ведомства хотят услышать возможные объём и сроки проекта.

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При этом эксперты издания называют проект «дорогим, но технически возможным». По словам участников рынка, на проект потребуются «миллиарды рублей на протяжении долгих лет». Профинансировать разработку могут через грантовую программу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Ранее, в конце июня, депутат Государственной Думы и заместитель председателя Комитета по информационной политике Антон Горелкин заявил о необходимости разработать собственный игровой движок-аналог Unreal Engine и Unity Engine, которые могут заблокировать в любой момент.