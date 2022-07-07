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1 час назад

Тихие улочки Гонконга на первом скриншоте Test Drive Unlimited Solar Crown

Чемпионат.com

Разработчики из студии KT Racing показали первый скриншот Test Drive Unlimited Solar Crown — будущей игры в серии Test Drive. На изображении можно увидеть одну из улиц Гонконга, по которой пользователи едут на своих автомобилях.

Разработчики показали первый скриншот из Test Drive Unlimited Solar Crown
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Test Drive Unlimited Solar Crown — сетевая гонка, где в мире одновременно гоняют множество игроков. В игре будут пути прогресса — законопослушный и бандитский. Полноценный геймплей должны показать уже 7 июля в 20:00 мск на выставке Nacon Connect. Там же ожидается показ The Lord of the Rings: Gollum — игру про приключения Голлума во вселенной «Властелина колец».

Test Drive Unlimited Solar Crown выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch в 2023 году. Гонку уже можно добавить в список желаемого в Steam.

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