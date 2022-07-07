15 лучших игр для Steam Deck и не только

Консоль Steam Deck от Valve стала оглушительным успехом: желающие приобрести консоль выстраиваются в многомесячные очереди за собственным экземпляром. И если вы — один из таких желающих, советуем не сидеть без дела — у вас как раз есть время собрать на аккаунте лучшие игры для платформы. Мы, например, подготовили список из пятнадцати.

Фото: Supergiant Games Supergiant Games

Aperture Desk Job

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Само собой, первой игрой в списке не может стать ничто, кроме Aperture Desk Job — бесплатной технодемки, разработанной специально для демонстрации возможностей Steam Deck. Она короткая, но смешная и крайне качественная — как это обычно и бывает, когда Valve всерьез берется делать игры. Можно ли считать проект тизером следующей части Portal — вопрос открытый.

Valve

Hades

Древнегреческий roguelike от Supergiant Games собрал все мыслимые и немыслимые награды в 2020 году, да и на портативных платформах игра смотрится великолепно. Hades на Steam Deck выдает идеальные 60 fps, плюс сама структура игрового процесса отлично подходит для пятнадцатиминутных сессий. Сел в метро, сбежал из подземного царства, вышел на своей остановке.

Supergiant Games

Elden Ring

Несмотря на множество проблем с оптимизацией для Windows, шедевр FromSoftware вполне-себе неплохо работает на Steam Deck — Valve даже наградила игру почетным статусом «проверенной». На стиках и бамперах Elden Ring играется куда комфортнее, чем на клавиатуре и мыши, плюс встроенная в операционную систему консоли функция кэширования шейдеров ощутимо снижает просадки производительности.

Bandai Namco

Portal 2

Portal 2 была одной из первых игр, подтвержденных для Steam Deck — нетрудно понять, почему. Она работает без каких-либо проблем, не требует периферии и экономно расходует заряд аккумулятора: многие трехмерные игры разряжают батарею всего за пару часов, тогда как в Portal 2 можно спокойно играть все четыре.

Valve

Half-Life 2

Valve подошла к адаптации собственной классики со всей ответственностью. Версия Half-Life 2 для Steam Deck поддерживает все возможные способы управления: стики, трекпады и прицеливание при помощи встроенного гироскопа. Страшно подумать, как далеко технологии шагнули вперед со времен оригинального релиза игры.

Valve

The Elder Scrolls V: Skyrim

Согласно неписанному закону индустрии, ни одна консоль не может обойтись без Skyrim — Steam Deck не исключение. Если не обращать внимание на кое-какие неудобства в плане интерфейса, игра работает замечательно: в разы лучше, чем порт для Nintendo Switch.

Bethesda Softworks

Apex Legends

Многие геймеры принципиально отказываются играть в шутеры (особенно многопользовательские) на геймпаде, однако Apex Legends неплохо раскрывается в портативном формате. Конечно, если матчмейкинг закинет вас против игроков, стреляющих при помощи мыши, соревнование будет не совсем равным, но в подобных ситуациях пригодятся трекпады консоли — в плане точности они гораздо более надежны, чем стики.

EA

RimWorld

Комплексные менеджмент-симуляторы, вроде RimWorld, редко приживаются на портативных платформах из-за информационной перегрузки, но разработчики игры специально адаптировали проект для Steam Deck. Даже на маленьком экране консоли мелкие элементы интерфейса хорошо различимы, а навигация по различным меню упрощается за счет тачскрина. Словом, авторы сделали все для комфорта игрока.

Ludeon Studios

XCOM 2

XCOM 2 тоже хорошо ощущается на Steam Deck. Ветераны серии наверняка скажут, что для игры жизненно необходима мышь, но трекпад и тачскрин вполне успешно выполняют те же самые функции. Надо только чуть-чуть снизить графику — и одна из лучших тактических стратегий всех времен вновь затянет на десятки часов.

2K

Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise изначально была разработана для портативной Nintendo Switch, так что и на Steam Deck игра ощущается превосходно. Частота кадров ПК-версии не заблокирована на отметке в 30 fps, из-за чего геймплей ощущается более плавным. К тому же, на маленьком экране неказистая графика воспринимается легче, чем на огромном мониторе.

Capcom

Unpacking

Маленький симулятор уборки вещей Unpacking на Steam Deck смотрится будто бы более уместно, чем на ПК. Медитативный процесс разгрузки всяческих коробок — самое то для ленивого отдыха на диване или в кровати. Можно даже перетаскивать шмотки при помощи тачскрина.

Humble Games

Rocket League

Аркадный футбол на реактивных машинках просто создан для портативных консолей. Короткие матчи, удобное управление через стики и бамперы, минимум элементов интерфейса — до тех пор, пока ваше подключение к Интернету работает стабильно, никаких проблем не возникнет.

Psyonix

Dorfromantik

Что может быть лучше пасторальных деревенских пейзажей, бескрайних полей пшеницы, речушек и милых мельниц? Головоломка Dorfromantik на Steam Deck позволяет взять это простое удовольствие с собой в любую поездку — или посиделки где-нибудь на природе в тени деревьев.

Toukana Interactive

Slay the Spire

Пожалуй, никому не нужно объяснять, почему Slay the Spire — обязательная покупка для любого владельца Steam Deck. Этот культовый карточный roguelike идеально подходит для небольших игровых сессий: хоть в качестве самостоятельного развлечения, хоть в качестве перерыва от игр побольше.

Mega Crit Games

Into the Breach

Тактическая меха-стратегия Into the Breach входит практически в ту же категорию, что и Slay the Spire: это маленькая, безумно реиграбельная головоломка, отлично приспособленная для контроллеров.