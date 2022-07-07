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1 час назад

На PS5 добавили новый режим с низкой задержкой

Чемпионат.com

Sony выпустила обновление прошивки для PlayStation 5 под номером 22.01-05.50. Размер апдейта составил около 1 ГБ. Его уже могут скачать все владельцы PS5.

На PS5 добавили новый режим работы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Главным нововведением стала стала функция ALLM (Auto Low Latence Mode — автоматический режим низкой задержки), которую можно активировать в случае, если дисплей пользователя поддерживает её. При включении функции автоматически станет активной и другая технология — VRR (переменная частота обновления). Она позволяет дисплею регулировать частоту обновления в реальном времени в соответствии с частотой кадров на выходе устройства.

Также патч 22.01-05.50 уже по традиции повышает стабильность системы, которую Sony продолжает улучшать. Каких-либо других нововведений апдейт не привносит.

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