В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
51 минуту назад

Новая игра по «Ведьмаку» не вышла в России

Чемпионат.com

Вчера CD Projekt RED анонсировала Gwent: Rogue Mage. Игра вышла сегодня, однако пользователям из России она недоступна. Купить игру нельзя ни в одном цифровом магазине.

Новая игра по «Ведьмаку» не вышла в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

При попытке открыть страницу проекта в Steam выдаёт ошибку, если включить VPN, то страница спокойно откроется. Притом разработчики добавили в тайтл субтитры и озвучку на русском языке.

Gwent: Rogue Mage также есть и в GOG, но купить игру из России не выйдет, поскольку ещё в марте площадка перестала принимать рубли в качестве валюты. Найти проект не получится и в Google Play и App Store. Можно изменить регион, но напрямую из России тайтл не скачать.

События Gwent: Rogue Mage развернутся вокруг мага Альзура из Марибора, который пытается создать самого первого ведьмака. Геймплейно тайтл напоминает «Гвинт» вперемешку с жанром «роуглайт».

Игры,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители